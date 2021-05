Shubgmorning

good morning yes Sara din aapko Tar-o-taza kar de kisi ki ye wish

to is good morning ke bhi kai Andaaz hai jo humne Jana

like Khush Ho aur pyar Bhi a raha ho Tum good morning janu, Shona, Babu + kisi missi

thoda lete Ho Gaye to good morning

agar naraj Ho Gaye to only GM

thoda jyada gussa a raha ho to GM +,😠

apna to aisa hi aur aapka

26 minutes ago