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उनकी कठपुतली बनकर तुझे मिल क्या रहा है?

Simran Mishra

Simran Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            स्वयं के बारे में क्यों सोचता नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी तो अंदर ही अंदर मरा जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के बारे में क्यों सोचता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उनकी चाहतों में डूबा जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख अपनी बाजुओं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त उनसे भी बहा जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों किसी का नील देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महसूस दर्द तू किए जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे अंदर भी एक चाह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिदिन जिसके स्वप्न देखे जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों किसी के आदर्शों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखमूंद पालन किए जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ सुन उस पेट की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़ भूखा सोए जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों किसी के दाल- भात को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया से ताके जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे ए ग़ालिब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदकी व्यथा देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोकग्रस्त हुए तू भी जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों चार लोगों के सामने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराहट का पर्दा खींचे जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदगर्ज़ नहीं है तू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्वार्थ की पराकाष्ठा पार किए जा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों अपनी जरूरतों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रंदाज़ किए जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र घुमा चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन तेरे हित का सोच रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच कभी इस बारे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कठपुतली बनकर तुझे मिल क्या रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही स्वयं का बैरी है, तू ही स्वयं का साथी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों उन लोगों के कदमों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल तू बनाए जा रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच कभी इस बारे में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी तो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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