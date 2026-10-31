उनकी कठपुतली बनकर तुझे मिल क्या रहा है?

स्वयं के बारे में क्यों सोचता नहीं?

तू भी तो अंदर ही अंदर मरा जा रहा है,

दूसरों के बारे में क्यों सोचता है?

क्यों उनकी चाहतों में डूबा जा रहा है?



देख अपनी बाजुओं को,

रक्त उनसे भी बहा जा रहा है,

क्यों किसी का नील देख,

महसूस दर्द तू किए जा रहा है?



तेरे अंदर भी एक चाह है,

प्रतिदिन जिसके स्वप्न देखे जा रहा है,

फिर क्यों किसी के आदर्शों का,

आँखमूंद पालन किए जा रहा है?



आवाज़ सुन उस पेट की,

रोज़ भूखा सोए जा रहा है,

फिर क्यों किसी के दाल- भात को,

दया से ताके जा रहा है?



अरे ए ग़ालिब,

खुदकी व्यथा देख,

शोकग्रस्त हुए तू भी जा रहा है,

फिर क्यों चार लोगों के सामने,

मुस्कुराहट का पर्दा खींचे जा रहा है?



खुदगर्ज़ नहीं है तू,

निस्वार्थ की पराकाष्ठा पार किए जा रहा है,

फिर क्यों अपनी जरूरतों को,

नज़रंदाज़ किए जा रहा है?



नज़र घुमा चारों ओर,

कौन तेरे हित का सोच रहा है?

सोच कभी इस बारे में,

उनकी कठपुतली बनकर तुझे मिल क्या रहा है?

सुन,

तू ही स्वयं का बैरी है, तू ही स्वयं का साथी है,

फिर क्यों उन लोगों के कदमों को,

मंज़िल तू बनाए जा रहा है?

सोच कभी इस बारे में...

तू भी तो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा है।





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एक घंटा पहले