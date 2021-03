{"_id":"598ea7af4f1c1b36548b49a6","slug":"simppy-bala-simpy-jammu-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0924\u0928 \u0915\u093e \u0930\u0916\u0935\u093e\u0932\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

वतन का रखवाला

Apne watan ka rakhwala hu me,

matriya bhumi ka beta matwala hu me,



hawa nhi jo pahado se tkra ke apna rukh badal lu,

inhe cheer ke age nikal jayu,

Paani behne wala hu me,



patta nhi jo ek jonke se toot ke gir jayu,

watan ko garm hawayo se bachane wala,

sarhad pe khada himalaya hu me,



Khoon ka Ek Ek Katra Kurwaan ker du apne Watan ki khatir,

Ladta hu akhiri dam tak,

sarhad pe jaan lutane wala hu me.



Watan ki khatir jeeta hu watan ko sazda krta,

jo dekhe ise buri nazar se,

dushaman ko mitane wala hu me,



bhut karz hai mujpe BHARAT mata ka,

karz har hal me chukayuga,

iski mamta bhari baaho me,

aaj khud ko sulane wala hu me,



mere khuda ye rehmat krna,

har janam me muje hind me peda krna,

hind pe apna jiwan lutane wala hu me,



Apne watan ka rakhwala hu me,

matriya bhumi ka beta matwala hu me.....



- Simppy Bala



हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।