सफर

Aaj apna safar pura kr chala hu,

Chen-O-Watan apke hwale kr chala hu,



Teen rango se sajana muje,

jaan-o-tan aaj fidah kr chala hu,



me ja rha hu holi lal rang ki khel kr,

hind ki aan apko somp chala hu,



mat rona koi mere chale jaane ke baad,

naam-e-shaheed jha me apna chod chala hu,



duya hai me fir aayun BHARAT Maa ki shaw me,

aaj me apna safar pura kr chala hu....



- simpy

JAI HIND



