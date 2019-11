तेरे पास दोस्त हैं

{"_id":"5dd42ddc8ebc3e54eb2a832f","slug":"sifat-noorain-you-have-friends-and-lovers","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0947 \u092a\u093e\u0938 \u0926\u094b\u0938\u094d\u0924 \u0939\u0948\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Tere paas dost haiñ ahbaab haiñ....Phir mere saath ye naainsaafi kyu,k mere paas to sirf qalmeñ or kitaab haiñ....Hañ,yaad rakhti huñ sirf teri buraaiyoñ ko,Teri acchaiyañ to azaab haiñ...Chalo maanaa k woh bewafaa h,hum to baawafaa haiñ.....Janaab yahi to mohabbat k aadaab haiñ...Sifat noorain ehsañi- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए