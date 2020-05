पापा की लाडली

{"_id":"5ea5b0348ebc3e90af11bae7","slug":"shweta-rampuria-papa-ki-ladli","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093e\u092a\u093e \u0915\u0940 \u0932\u093e\u0921\u0932\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

पापा की परी होती है बेटियां,जीवन की सबसे अनमोल कमाई होती है बेटियां।।किस्मत से जन्म लेती है घर में बेटियां,जाने कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है यह बेटियां।।दिल में बस जाती है बेटियां,जाने क्यों .. अपने घर जाने के लिएअपने ही घर से विदा हो जाती है बेटियां।।lockdown है पापा,चल रही ना कोई ट्रेन है और ना ही उड़ रहे कोई विमान हैं।।पंख होते तो अभी उड़कर आ जाती आपके पास,करनी थी जाने कितनी ही बातें आपसे बड़ी ही खास।।आपसे मिलने आ ना पाऊंगी मैं इस बार,पर मुझे याद आप करते रहना जैसे करते हैं हर बार।।अगली छुट्टी में आने का करती हूं मैं वादा,याद आप भी आओगे मुझे बहुत ही ज्यादा।।जैसे पापा की परी होती है बेटियां,वैसे ही बेटियों की Super hero होते है पापा।Princess होती हैं हम क्योंकि King होते हैं हमारे पापा।बेटियां,मां से भी ज्यादा प्यार करती है...आपको पापा,मां बुरा मान जाएगी बस यही सोच कर बताती नहीं है बेटीयां।पर सच तो यही है मेरे पापा,मां से भी ज्यादाप्यार करती है, आप को आप की बेटियां।।Dedicated to my loving PAPA..love you Papa..AapkiBeti- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए