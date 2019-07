देश की आवाज

{"_id":"5d2067c48ebc3e3c8b131e1d","slug":"shubhi-agarwal-desh-ki-aawaj","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0906\u0935\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Humme chiye shiksha or gyanHumme chiye ganga ka nidanHumme chiye nari samanHumme chiye wapis desh ka vh manHumme chiye garibi unmullanHumme chiye priwar niyojanHumme chiye desh prem ki bhawnaHumme chiye sahitye sadhnaHumme chiye ache school or collegeHumme chiye sushikshit or sabhye smajHumme chiye dushit pryavran se muktiHumme chiye desh me bhde nari shaktiHumme chiye bhrastachar se chuttiHumme chiye desh me aaye nai koi uktiHumme chiye swarg si dhrahumme chiye jiwan sukho se bhra