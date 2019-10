{"_id":"5d9c94458ebc3e01740f6e64","slug":"shubham-sharma-mohabbat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u094b\u0939\u092c\u094d\u092c\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mohabbat Har insan ko aazmaati haikisi se rooth jaati haito kisi par muskurati hai,mohabbat khel hi aisa nirala hai mere doston,kisi ka kuchh nahin jataya to kisi ki jaan hi chali jaati hai