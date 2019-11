समझदारी का सबक हर रोज याद दिलाता है

{"_id":"5dc55ef38ebc3e5b603748f8","slug":"shubham-kumar-being-a-mature-father-son","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092e\u091d\u0926\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093e \u0938\u092c\u0915 \u0939\u0930 \u0930\u094b\u091c \u092f\u093e\u0926 \u0926\u093f\u0932\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

A son who lost his father in in early childhoodby this text I try to convey his feel whenhe start realise and how he found optimisticapproach in his life and try to be a better person.समझदारी का सबक हररोज याद दिलाता हैबचपन की मासूमियत मेेें दब गए थे जज्बात कही,आपके ना होने का एहसास अब हर रात सताता है,,समझदारी का सबक हररोज याद दिलाता हैपड़ा है, सूना है, देखा भी है कि पिता, पुत्र की ढाल बन जाता हैइसी कमी से अपने आप मैं एक कायर नजर आता हैसमझदारी का सबक हर रोज याद दिलाता हैलड़ के गिरने का डर तो था ही नहीं कभी,वो आपके ना होने से, माँ का चेहरा नजर आता हैसमझदारी का सबक हररोज याद दिलाता हैहर घाट पे जवार है, हर घूट मेेें कड़वाहट है,पर अनाथ को देख अपने अमीर होने का ख्याल आता हैसमझदारी का सबक हररोज याद दिलाता हैमैं परिचित नहीं इससे "पहले कभी",कुछ अलग है यह एहसास,,हर रोज नयी उमंग औऱ रौशनी जगाता हैसमझदारी का सबक हररोज याद दिलाता है