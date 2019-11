{"_id":"5dbb9ea38ebc3e93a629c402","slug":"shruti-singh-maa-1572576931128","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

JINDAGI MILI JINSE WAHI CHUT TE GYE JINDAGI BANANE MEBANATE GAYE NAM PAR JINSE MILA NAM WO NAM HI BHULTE GAYEDUNIYA SE JITNE K CHAKKAR ME APANI HI DUNIYA UJADTE GAYE