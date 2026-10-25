तारीख़ गवाह है उनके दरम्याँ ज़माना नहीं आता।

मुझे कितना है तुमसे प्यार, जताना नहीं आता,

लरज़ते हैं मेरे ये होंठ, मगर बताना नहीं आता।



समझ लेते हैं दिल की बात, दिल वाले अक्सर,

तुम्हें ही क्यों समझ मेरा, अफ़साना नहीं आता।



ख़ुशबू बन के जब से तुम खो गए हवाओं में,

तुम्हारी सिम्त से कोई, नज़राना नहीं आता।



जो बाहर है वही जज़्बा, मेरे दिल के अंदर है,

मुझे तो रंग बदलना और, छुपाना नहीं आता।



मोहब्बत की राहों में जो बढ़ते हैं शिद्दत से,

तारीख़ गवाह है उनके दरम्याँ ज़माना नहीं आता।

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एक घंटा पहले