मगर अब तलक न किया ज़ाहिर कहीं , अजीब बात है

उनकी ज़िंदगी में लोग कई आए-गए, ये आम बात है

हमारी ज़िंदगी में वो आए, ठहर गए, अजीब बात है।



तैरते-तैरते दरिया अक्सर, मैं साहिल के पास पहुँचा हूँ,

मगर हर किनारे पे दल-दल ही मिले हैं, अजीब बात है।



आजू-बाजू बेईमानी के बूते चंद-रोज़ा में रईस बन गए,

हम पचासों बरस मेहनत करते रह गए, अजीब बात है।



नफ़रतें ज़माने की देख मुझे भी ख़ूब होती है हिक़ारत,

मगर हमें किसी इंसान से नफ़रत नहीं, अजीब बात है।



इस क़दर आसमां को देख-देखकर रातें गुज़ारी हैं हमने,

अब चाँद, सूरज से ज्यादा गर्म लगने लगे, अजीब बात है।



चाहता हूँ सियासतदां की हरकतों पे क़लाम लिखा करूँ,

क़लम मगर मोहब्बतों पे लिख पड़ती है, अजीब बात है।



कल रात भर टूटते रहे सितारे , बारी-बारी, घड़ी-घड़ी,

हर कोई मेरी ही छत पे आकर गिरा, अजीब बात है।



इश्क़ तुम्हें हुआ तो हुआ, कैसी ग़ैरत कैसी हया ‘मंज़र’

मगर अब तलक न किया ज़ाहिर कहीं , अजीब बात है

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39 minutes ago