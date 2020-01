{"_id":"5e32b4f58ebc3ec6e8580991","slug":"shourya-srivastava-tera-sath","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u093e \u0938\u093e\u0925","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Na prem gatha chahiye, na dastaan-e-ishqNa mohabbatein-e-izhaar chahiye, na ishq-e-fitoorPyaar ke iss safar me kuch chahiye , to tera sath e-humsafarIss do pal ki zindagi me, chaar kadam ka sath chahiyeIss dhokhe ki duniya me, tera bekhauf bharosa chahiye,De sakta hai kuch? To mushkilon ke safar me , sath nibhane ka wada de deTeri noor si aakhon me, kho jaane ka mauka de deTeri chuppi me chupe shor ko, sunne ka mauka de deTere hath thaam ke, zindagi guzarne ka mauka de deNa taufa chahiye, na gulab ka guldasta,Na mujhe radha chahiye, na hi lailaBass kuch chahiye to bas tu.