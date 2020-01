{"_id":"5e32b4af8ebc3e4b3f5c1fbd","slug":"shourya-srivastava-narazgi","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e\u0930\u093e\u091c\u0917\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Narazgi bhi mujhse kuch aise jatati hai wo,Jis din naraz ho mujhse, uss din sajj sawar jati hai woGusse me bhi kya kamaal lagti hai,Par chupp hoti hai to meri saans atak jati hai,Kehti hai sirf uska hoon main, Par haq bhi kaha jatati haiThodi nadaan si hai, par mujhse pyaar bakhoobi nibhati haiNarazgi bhi mujhse kuch aise jatati hai wo,Jis din naraz ho mujhse, uss din sajj sawar jati hai woKehti h mujhse laakhon hai kataar me, par mujhse ek pal ke liye dur bhi kaha ho paati hai woKhud ko aayine me dekh jab muskurati hai wo,Kehti hai khud ko bass mera paati hai wo.