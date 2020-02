मोहब्बत के रास्ते

{"_id":"5e34036a8ebc3e4b0658af22","slug":"shourya-srivastava-mohabbat-ke-raste","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u094b\u0939\u092c\u094d\u092c\u0924 \u0915\u0947 \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u0947","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Mohabbat ke har raste ki, manzil kaha hoti haiIss duniya ki bheed me, har kisi se dil ki baat kaha hoti haiChehre to lakkhon dikhte hai hum-e, par har kisi se dillagi kaha hoti haiMohabbat ke har raste ki, manzil kaha hoti haiMohabbat to sabhi kar lete hai, par nibhane ki aarzoo kaha hoti haiToota hua dil lekar, wo shid-datte mohabbat kaha hoti haiWo dard me doobe dil ki, pukaar kaha hoti haiMohabbat ke har raste ki, manzil kaha hoti hai