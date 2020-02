मैं और तुम

{"_id":"5e3322998ebc3e4b130d519a","slug":"shourya-srivastava-main-aur-tum","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0924\u0941\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Na alfaz kaabil hai, na jazbaatYeh btane ko, ki tum kitne khaas ho.Na ishaare kaafi hai, na taufeYeh btane ko, ki tum kitne zaruri ho.Meri chhoti si duniya me, Khuda ka anmol taufa ho tumMeri saason ki zarurat, aur dhadkan ki awaaj ho tum.Kehne ko to mamuli insaan hi sahi,Par meri adhuri mohabbat, ki puri kitaab ho tum.