एक अनोखा साथी

" Ek - Anokha Sathi"Haar me saath khade hokar,Ladna sikhate the.Jeet me akele mujhe kar,Mujhe sara shrey de jaate the.Wo kehte the zindagi asaan ni hogi,Par har mushkil ko asaan bana jaate the.Meri naakamyabi se bhi khush hai,Aisa mujhe yakeen dilate the.Kehte the koshish ki hai tumne,janta hu main.Ek din jeet jaoge yeh maanta hu main.Raste mushkil honge,Manzile dur lagengi,Par karna wahi jo sahi lage,Aur phir har manzil asaaan hogi.Haa mere papa, mujhe issduniya me jeena sikhate the !