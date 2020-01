{"_id":"5e32b5d08ebc3e4b3f5c1fc0","slug":"shourya-srivastava-bas-tum","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u0938 \u0924\u0941\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Wo mohabbat kuch bebaak si ho gayi,Jo alfazo me simat ke reh gayi,Yaadon jo dhundali padne lagi,Baatein jo feeki si ho gayi, Zamana to na jane kyakya kehne laga, Koi humse to puche.Na yaadein dhundali hui hai, Na alfaz simte hai,Na baatein feeki hui hai, Na mohabbat bebaak hui ,Kuch gum hua hai, To wo ho tum.Har ek pal me mere tum ho,Har ek yaad me tum ho, Mere alfazo me tum ho,Ha yeh sach hai ki aaj bhi, Mere dil me sirf tum ho.Kuch samjho, kuch jaano,Thoda suno, thoda aur pehchano,Hum to aaj bhi tumhare hai, Bas kuchkhoya hai to wo ho tum.