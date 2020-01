{"_id":"5e3075158ebc3e4af16453af","slug":"shourya-srivastava-aabroo","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u092c\u0930\u0942","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Khush to bhut hoge tum, uski aabro cheen kar,Haath ni kaapne tumhare, usse tadapta dekh kar,Rooh to tumhari bhi chillayi hogi, usse rota dekh kar,Aakhen kaise fer li tumne, usse marta dekh kar,Khush to bhut hoge tum, uski aabro cheen kar.Libaas ko dosh dete ho tum, farak kaha padta hai tumhe libaas dekh karKaise jeeti hogi wo, roz khud ko aayine me dekh karBharosa ni karti ab wo apno pe , tum jaison ko dekh karDua karti hogi wo, apne rab seSaasein kyu ni cheen leta tumhari, tumhari harkatein dekh karKhush to bhut hoge tum, uski aabro cheen kar.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए