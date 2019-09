डिजिटल युग

{"_id":"5d73cdf18ebc3e93a45fbb46","slug":"shivani-singh-digital-age","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0921\u093f\u091c\u093f\u091f\u0932 \u092f\u0941\u0917","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

एक hi से बात की शुरुआत करते हैंजवाब ना आए तो nice dp से इकरार करते हैंSwipe right की चॉइस लिए साथ मेंयह डिजिटल एज के आशिक ऐसे ही प्यार करते हैंजुबान से ज्यादा अंगूठे से बतियाते हैंमुलाकात नहीं होती FB insta WhatsApp पर ही मिल लिया करते हैंगलियों में जरा कम खेलने जाते हैंअब तो बस फोन में ही पब्जी चलाते हैंयह डिजिटल एज के सार्थक है ऐसे ही वक्त ए इख्तियार रखते हैंसालों से जो दिखे नहीं रूठ गए होंगे कयास करते हैंCall ना उठाने और message ना seen करने पर शिकायतें हजार करते हैंसारे पैगाम फरमान कुर्बतें यह जिओ एयरटेल वोडाफोन के साथ रखते हैंयह डिजिटल एज के साथी हैं यह ऐसे ही रिश्ते बरकरार रखते हैंशिवानी सिंह