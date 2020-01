{"_id":"5e3051e48ebc3e77ba2eaf56","slug":"shivani-sharma-hope","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0936\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

bohot akeli hon mai tohna koi sath ,na sharasivaye bhagwan ke is duniya mai na koi hamarais sunsan duniya main kho gayi hoon mai kahindhundhana chhati hoon jeevan ragbohot akeli...is akelepan ke andhere mai aasha ka deepak jalana chhahti hoonapni is soyi huyi duniya ko swam jagana chahti hoonchahti hoon ki ban jao unmukt gagan ki chidiya maitod sare bandhano ko naap lu aakash ki oonchaiyon maibohot akeli hoon mai tohchahti hoon ki is swarthi duniya ko prem ras mai bhigo duapne dukho ko bhoolkar dusro ko sukh de duna jane kab honge swapn ye mere pooreaasha ke deepak bujh jaenge yadi reh gaye ye adhurebohot akeli hoon mai toh- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए