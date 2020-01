{"_id":"5e2ae8048ebc3e4b43353567","slug":"shivally-malhotra-maa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Maa Bhagwan ka sabse Anmol Tohfa,jo Na kabhi Deta Apni AuladKo Dhokha Maa sa Haseen Is Duniya Mein koi Bhi Nhi,KyunkiApni Aulad se Pyaara Usko koi Bhi Nhii.Bas Apni Aulad ki Fikar Use Din Se Raat Tak,Apne Sukh Aur Araam Ki Koi Fikar Hi Nhii.Har Subah Bhagwan Se Maangti Hai Bas Apni Aulad ki Khushi.Aur Use Naa Ruuchi kisi Aur kaam kii.Bas Apni Aulad ke liye Jeeti Hai Woh.Usi ke liye Har Waqt Duaa Karti Hai Woh.Hai Bade Khushnaseeb Woh Aulad Jinke Paas Maa Hai.Par Kyun Na Samajh Sake Uske Humpe Kitne Ehsaan Hai!Maa Jaisa Iss Duniya Mein Koi Bhi Nhii.Kyunki Apni Aulad Se pyaara Uske Liye koi Bhi Nhii.