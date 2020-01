{"_id":"5e2d94228ebc3e4afe313f05","slug":"shivally-malhotra-lakeerein-1580045346063","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0915\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Haathon ki Lakeerien Bhi Ajab Paheli Hai,Har Sukh Aur Dukh ki Saheli HaiMuqaddar ka Likha Hua,Koi Mita Nhii Saka.Kismat ka Likha Hua,Kabhie Mitt Nhi Saka.Hai Kathputli Hum Sab Us Uparwaale Kii.Jaise Chaahe Nachaa De Hum Sabko Bhi.Naa kuch Kabhie Haath Mein Tha,Aur Naa Hoga.Kaun Apna,Kaun Paraya Yeh Lakeeron Mein Likha Hoga.Phir Kyun Dekhe Woh Aapne Joh Puure Na Honge.Kyun Bhaage Uske Peeche Joh Hamare Na Honge.Kaash Haathon Ki Lakeeron Mein Itna Likha Hota.Kii Jo Chahaa Humne Woh Hi Likha Hota.Kaash Apna Muqaddar Hum Khud Hi Likh Daalte.Agar Muqaddar ka Likha Hua Apne Bas Mein Hota!- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए