{"_id":"5dd51fb88ebc3e548e42f5e7","slug":"shimmer-pandit-mere-mkaan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u093e \u092e\u0915\u093e\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Ek esa mkaan bnayege hum...... Bhai k pyaar ki divaar ho jisme.. ..Maa Ki mamta si chhat ho jissme ...Papa ki chaht ki neev bhrvayege hum .Ek esa mkaan bnayege hum ...Jaha na khoof hoga drindgi ka ....Jaha chain ki nind so payege hum ..Mast gagan m udte badlo se spno k prinde bnayege hum.Ek esa mkaan bnayege hum.Na bhukh na pyaas hogi na khone ka dar napaane ki aas hogi fir us anmol bachpn m chle jayege hmm ..Amma ki lori c .Papa k kandho pe chdke .Badi shetani kr maa k aanchl mae chup jayege humEk esa mkaan bnayege hum.Ehsaas hua h aaj ye mtlb ki duniya mae tera baemtlb sa pyaarMaa meri glti chupa k papa se mujhe dant se bachana..Phir pyaar se betha kr mujhe muskra kr smjhana.Vo mera bewjha naraz hona or tera hr baarmnana bina mtlb ka vo pyaar yaad aata hae.Fir se tere sine se liptkr rote hue chup hojayege humEK esa mkaan bnayege hum.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए