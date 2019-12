समझौता मत करियो

{"_id":"5e038ed68ebc3e87cf3e1aa1","slug":"shikha-mishra-oye-larki-sun-na-tu-compromise-mat-kario","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u092e\u091d\u094c\u0924\u093e \u092e\u0924 \u0915\u0930\u093f\u092f\u094b","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Oye larki sun na ...Ha sun na tu compromise mat kario..Understanding aur adjustment ka fark tu zara gaur se samjhio....Tusro ko takleef mat dio ...Par khud ko khus rakhne ki zimedaari ko bhi tu samjhio...Zaruri nhi ki har waqt tere sath koi rahega hi ...Har waqt tu khud ke liye zarur lario...Kavi waqt aisa bhi aayega jab tujhe apno se bhi ladna padega ..Us waqt tu zara bhi kamjor mat pario...Oye larki sun na tu apne zindgi ke sath adjustment mat kario ...Dusro ke liye khud ko abhi bhi mat badlio...Warna log to apne hisab se har waqt tujhe balnge..Apni baato ko rakhne se kabhi bhi mat Dario...Oye larki tu dusro ke liye khud ko kabhi bhi mat badlio...Tu khud ke liye hi jena..Har kisi ko khush to kabhi na kar payegi ...Es baat ko ho sake to jldi hi samjh lio...Khud ke tarike se jeene mai tujhe takleef to hogi par ye temporally hi hogi...Dusro ke tariko se jee kar tu parmanet ke liye khud ko kabhi mat kosiyo...Oye larki sun na tu apni zindgi ke sath samjhota kabhi bhi mat kario..Sun na tu adjustment mat kario...