शेर और शायरी

Zulf berham hai to preshan kyon haiChandni Raton me dil chraghan kyon haiUske kuche me jate hue der lagta haiItne barham dil ke mehman kyon haiAb jake khin meri aaya hai samajh meGhustaq itna husn e derban kyon haiKaliyan unke tbassum ki bikhari padi haiBenur mere dil ka gulistan kyon haiAaj qadam unke aae hain su e ishqAaj bhi baagh mere dil ka Veran kyon haiKuch khaber hai tumko kya haal tumhara haiBehal Farhat itne dil o jaan kyon hain