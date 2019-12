तन्हाई में अक्सर

{"_id":"5df1fb878ebc3e87cb39bbb7","slug":"shazia-siddiqui-tanhaiyon-me-akser","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0928\u094d\u0939\u093e\u0908 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tanhaiyon me akser main ye socha kerti hunGuzre hue lamhen kyon vapas nhi aateEk lakht main unko aawaz de rhi hunAana hi nhi jinko kyon yaad aate hainParindon ki tarhan yadon ko dil se uda deteNa perchaiyan hi rehti na derd hua kerteUn zindagi me hota ki waqt plat aataGuzre hue lamhen phir dobara jiye jateLogon ke bichadne ka phir ghum na hua kertaUnko bula lete ya khud hi pohunch jateE kash hua kerta aisa bhi zmane meJo ruth gae hain wo khud hi chale aateFb. Shayri dear- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए