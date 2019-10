{"_id":"5d92cca28ebc3e014757a018","slug":"shayar-vijay-baadshaon-ko-baadshaai-shikhate-hain","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u091c\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

baadshaon ko baadshai sikhate hainhum to zohri ko bhi kamai sikhate hainyun hi har koi magan nahin hotahum to shabdon ki gehrai mein utar jaate hainkaun kehta hai muhabbatbajaron mein nahin nahin miltilog chaurahe pe muhabbat ki fad lagate hainjinko bhi aasman ko chune ka honsla hota haiwohi himalay ki choti par pahuch jaate hainshor karti hui shiyasat bhi kaaf uthti haijab kabhi hum log apni kalam uthate hain