{"_id":"5e0d7e358ebc3e87dc406900","slug":"shashikant-trivedi-suraj","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0942\u0930\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Dekho suraj chamak raha hai|Asman me damak raha hai|| garm gaiso ka yah hai gola|Subah sham lagta hai bhola||Dopahar me dahkta hua bola|Hoo mai gol gol aag ka gola||Ham sabko ujala de deta|Uska yah hisab nahi leta|Hindu iski pooja karte|Achchhe-achchhe isko dekha karte||Dekho suraj damak raha hai|Asman me chamak raha hai||Khud jal raha hai tap raha hai|Fir bhi yah paropkar kar raha hai||Paodhe iske prakash me bhojan banate|Subah iski bhini dhoop me bhaore gana gate||Muft me yah urja baat raha hai|Upar se yah jhank raha hai||Saormandal ka yah pita kahlata|Mujhko to yah bahut hai bhata||Dekho suraj damak raha hai|Asman me chamak raha hai||Saor yan isse hai chakle|Saor balb isse hai jalte||Sardi me jaldi chhip jata|Garmi me apni dhun gata||Apane prakash se chandrma chamkata|Chandrma me bhi ujala failata||Mai to isko naman karunga|Iske prti sraddha kam na karunga||Dekho suraj damak raha hai|Asman me chamk raha hai||- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए