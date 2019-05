{"_id":"5cea6ba8bdec22071b38ae10","slug":"shantnu-jain-wah-taj","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093e\u0939 \u0924\u093e\u091c","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Tahkhane me jiske khoob dafan he raj...Hindustan ka bachha bachha jisper karta he naz,Jise dekh ke dil me khilte mohabbato ke saj,Wah taj wah taj.........✍️शांतनु जैन- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए