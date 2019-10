तेरे जाने के बाद

{"_id":"5da00ebf8ebc3e93c418bffd","slug":"shalini-shukla-tere-jaane-ke-baad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u0947\u0930\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

tere Jane ke baad thoda sambhalne lgi hu
Situation ko face krne ki himmat rkhne lgii hu
Na rotii hu tere Jane ke baad itna to bdlne lgii hu
Tujhe pane ki latt thi jo ab na chah ke bhi chodne lgii hu
kha wish thi tere sath rhne ki kuch pal bitane ki
Bdlte dastoor ke saath khawishe bhi bdlne lgii hu
Zindagi me bahot kuch seekha maine
Apno ka attitude bhi jhela maine
Bdltii duniya ke saath thoda thoda mai bhi bdlne lgi hu

created BY- SHALINEE SHUKLA