ऐ मुसाफ़िर कहां चला तू

E mushafir fr kha chla tu..Kya pane chla kya dilane chla..Kise hasane chla kise rulane chla..Jindgi h Teri manti hu mai..Kya h yha SB janti hu mai..PR tu bhi ye Jan le..Khti hu kuch man le..Ye jindgi h pyari aise...Ujiyara ho andhiyare me jaise..Mt kbhi tu ise gavana ..Deepak k bhati ise sajana..Kr le ek klpana aisi..Chahta h tu jindgi jaisi..Fr lg ja use bnane m, kuch pane m kuch gavane meTU JANTA h..Aksar pana aasan ni hota ..Jiase ek saman do jhan ni hota ..Kho jaye agr kV kuch to mt ghabrana ..E musafir fr s smbhl Jana..Hr wqt hi ayegi aisi ghadi ..Jb hogi samne tere kamyabi khadi..Ek trf spne honge ek trf apne honge..Chhod k sare spne.. Tu apno ko apnana..E mushafir fr chl k dikhana..Ek wqt v aisa ayega ..ummid k diya v fadfadayega....PR fir tu use jlana...tu mt ghabrana..Tere girne uthne s WO wqt v beet jayega...Fir aayega bhagirthi koi..aur ganga tujhe dilayega..Fir ek aisi ghadi aayegi..Jb jindgi Teri muskurayegi..Ho gya h sch ab tera Spna..Sath h tere hr apna...Tune apne apno s jindgi ko sajaya h.....E-Musafir TUNE KHUD JINDGi KO BNaYA H...