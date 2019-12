{"_id":"5dee5d1f8ebc3e878f25b4f5","slug":"shalini-chug-nari-jeevan","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e\u0930\u0940 \u091c\u0940\u0935\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Kyo kheta h Jag nari ko kamzor;Hai use k hath m Ghar chalane ki dorr.jo Ghar bhi hai samhale...office bhi jai har roz.....phir kyo kheta Jag us nari ko kamzor....Jo Teri jimmedariyon ko bhi kushi se tere sang baat le...Har ghadi har pal m ....tere Jo sath de...Ab hosla bankar us nari Ka Tu sath de. ..sab julm sitam sehkar bhi...jisne tera sath diya...Aaj logo ki baton m aakar kyo tuneUse galat tehra Diya...Kyo har yug m nari hi sita ban Agni pariksha de...kyo chup reh Kar har julm ko Saha kare....Sab sehkar bhi Jo Apne baccho ke lie ...jhuti muskan rakhe har Roz....kyo kheta Jag us nari ko kamzor....kyo kheta Jag us nari ko kamzor.....!!!