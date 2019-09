नारी तुम अनुपम

{"_id":"5d81c6a68ebc3e93b4345283","slug":"shakuntla-mukherjee-woman-empowerment","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u093e\u0930\u0940 \u0924\u0941\u092e \u0905\u0928\u0941\u092a\u092e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ek din ghar ke jangan mei,Dekhi failing ghori si dhoop|Socha jaker bator lu usseyapne doh hatho se.Bhagi uss or,use batorne,Per tabhi mere panch varshiye bete ne pujara,maa mera kurta kaha hei?Lai beta.Bolker bhagi ander.Kurta dhundker layi bahar.Itne mei jane lagi toh mahri boliBai, sabun khatam ho gaya hei kya?Nahi toh!! bolker bhagi anderSabun laker diye ussey, aur fir jane lagiToh nazar pari beti ke betarteebKamre ki or.....Ek or jutey toh ek or kapreUff! ye larki.socha maan meiBeti ka kemra sameta.vastuyo ko sahi se rakha.Fir socha jau dhoop ke paas...Itne mei pati ne pukara"Ek oyala chay dogi?" Lati hu ji..Kehker jakar rasoi ghar se, leker satu doh pyale chay ke.Tanik pati ke sang beithkerJab nikli toh socha ki aan jauUss dhoop ke pas.Per..... natkhat tab tak ja chuki thi,jate jate mujhe chira chuki thiDicha meine maan mei,Jab kisi ko nahi mera (aaurat)ka kheyal,toh bhala tu(dhoop) kyu sochegi?Mei kyu rakhu maan mei malal?Ye hi mera jeevan hei.Mujhe aise hi jeena heiAapne hissey ki dhoop ke liyeNitdin sapne hi sanjona heiKi shayad kabhi mil jaye mujhe,Mere hissey ki dhoop...Shayad mei bhi kabhi jaan sakuKya hei mera swaroop??????- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए