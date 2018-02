{"_id":"5a6ef39f4f1c1b7d268b721c","slug":"shailaja-bhattad-whatsapp-and-selfi-ki-dunia","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u094d\u0939\u093e\u091f\u094d\u0938\u092a \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0932\u094d\u092b\u0940 \u0915\u0940 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

ये व्हाट्सप और सेल्फी की दुनिया है ,जो दिखाती ज्यादा महसूस कम करती है।हर मोमेंट को एलबम में उतारती है पर दिल के कोने खाली रखती है।Use and throw में believe करती है इसीलिएअपनेपन से बेगानी रहती है।रिश्तों को नहीं स्वयं को सँवारती है।नहले पे दहला करने पर इतराती है।सिरत नहीं सूरत बदलती है।रूठने मनाने में नहीं break up में believe करती है।रिश्तों में नहीं कपड़ों में चमक दिखाती है।जहाँ होते थे आशियाने परिंदों के घर के पास-पास।अब जालियों से दुरियाँ बढ़ाती है।तन्हाई से परिचित है और सुकून को खोजती है।पल-पल अपनेपन की परिभाषा बदलती है।।- डॉ शैलजा एन भट्टड़