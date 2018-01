{"_id":"5965e1184f1c1bf6338b4763","slug":"shahneel-khan-ladki-nahidesh-ki-shan-hoon-main","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0921\u093c\u0915\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0928 \u0939\u0942\u0902 \u092e\u0948\u0902...","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Janam lene se Pehle mujhe Maarne ki socheinJanam lene ke baad cheel kauve banke nocheinKya dosh hai mera Kya kasoor haiZindagi meri har soorat me nasoor haiSitam sahti hoon sare gam sahti hoonIs duniya Me Mar Mar ke kai janam leti hoonMat maaro mujhko nannhi si Jan hoon MainLadki Nahi..... Desh ki shaan hoon mainMat khelo mujhpe siyasi danvMat bandho mere hath panvMujhko bhi aazadi do, main bhi udan bharna chahti hoonApne Bharat desh ke liye, main bhi kuchh Karna chahti hoonSamjho mujhko,samjho logon, Hindustan hoon mainLadki Nahi.... Desh ki shaan hoon mainPaida hote hi mera sangharsh shuru ho jata haiMeri masumiyat ka fayeda har koi uthata haiKiyon? mere sath khilwad hota haiKiyon? Mere Paida hone par insan rota haiKiyon? Samjha jata hai bojh mujhkoKiyon? Tane diye jate hain roz mujhkoHar maa bap ke beti hone ka samman hoon mainLadki Nahi.....desh ki shaan hoon mainMera bhi haque jine ka hai, mera bhi haque kuchh karne Ka haiMujhe bhi samman chahiye, mera bhi haque aage badne ka haiKadmon se kadam milakar chalna chahti hoon mainBetiyon ke khilaf ubharti galat soch badalna chahti hoon mainDharti par rehkar bhi aasman hoon mainLadki Nahi......desh ki shaan hoon mainKiyon? Dahej ke liye sataya jata hai mujhkoKahin Mara jata hai toh Kahin jalaya jata hai mujhkoKab? Badlegi samaj ki mansiktaKab? Insan me panpegi naitiktaMat nochon mujhko, har maa bap ki aan hoon MainLadki Nahi..... Desh ki shaan hoon main