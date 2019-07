{"_id":"5d2600268ebc3e6d1766e78c","slug":"shahid-khan-aa-gale-mil","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906 \u0917\u0932\u0947 \u092e\u093f\u0932","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Aa gale mil fir is trah seKoi ranjish,koi gam na raheMujhme main na raheTujhme tu na raheYe sahar to aap hi ka hai mohtramMagar kya kroge fir akeleJo is sahar mai hum na raheBhatakty rahoge tum akele in rahon parSocho gar koi manzil hi na raheAbhi to mera dil mere paas haiChaho to chura loYe moka bhi aaj hai kya pata kal na raheAa baith mere paas tu ru-b-ruDo char batain kar leMoka bhi h dastoor bhiJee bhar ke jee le tuKya maloom ye pal na raheBy:-Shahid khan