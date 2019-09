अकेेेेली लड़की

{"_id":"5d8b70c58ebc3e016c139d82","slug":"shahenoor-alone-girl","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0915\u0947\u0947\u0947\u0947\u0932\u0940 \u0932\u0921\u093c\u0915\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Akeli si thi vo us bheed me bhi,akeli si thi vo khud me bhi,akeli si thi vo Apne khayalo merehti thi khud me ulzi ulzi si vo ,lie phirti thi Dil me ek bechaini voyado me use dard hi milta,use dard se ab mohabbat ho chalithi akeli us bheed me vo ,thi vo ek akeli ldki