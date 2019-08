वफ़ा के मामले में तुझसे अच्छी तो तवायफ है,,

बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।

wafa ke maamle me tujhse achhi to tawayaf hai,, guzaare sath koi rat to kuch din yad rakhti hai...!!

