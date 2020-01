{"_id":"5e2d71348ebc3e7d6b5c5724","slug":"shagufta-less-desire","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0941\u0936\u0940 \u091c\u0940\u0935\u0928","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Less desire is the key of happily lifeBeing honest, less ego is the source of happinessFulfill of craving is the temporary happiness....Everyone want happy lifeLess desire gives you more happiness ....- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।