यकीन तू कभी ताेेे कर

{"_id":"5e0a2bd68ebc3e87de7e0cf5","slug":"sayyad-altmas-song","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0915\u0940\u0928 \u0924\u0942 \u0915\u092d\u0940 \u0924\u093e\u0947\u0947\u0947 \u0915\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Yaqin tu kabhi to karZara sa meri bat parHamesha mujko kahta hai q jhutachal aja sath mere chalKya Ghar me baitha hai nikalU kab talak rahega mujse ruthaGila bhale do char hPar tuhi mera yar hUdasiyan chuye tujeYe mujko nagawar hTuhi to Mera chain h tuhi mera qarar haiha mujko tumse pyar h ha mujko tumse pyar haiYaqin tu kabhi to karZara sa meri bat parKahega kab talak tu mijko jhutaTu man meri bat koNa chod mere hath koAgar Jo hath tera mujse chutaAgr tumhe kuch ho GayaJo tumsa Yar kho GayaMai samjhunga mera nasib footaKal nahi aaj balkiBhala khabar h kisko kalkiHo sath tab talak teraZindgi hai jitne pal kiDil k tu surur h tu meri ankh ka noor hIs qadar lage hasin tu jaise koi hoor hYaqin tu kabhi to karzara sa meri bat parKahega kab talak tu mujko jhutaTu jabse mujko mil GayaSukha tha khil GayaMere dil k chanan ka har ek butaKaru na khudpe kuch rahamMar jaun khuda qasamDil agar mera ye tutaYaqin tu kabhi to kar zara sa meri bat parHamesha mujko kahta hai q jhutaChal aja mere sath chalKya Ghar me baitha h nikalRahega kab talak tu mujse ruthaSayyad Altmash shan (Rizwan)- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए