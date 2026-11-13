न तो मिट जाली पहाड़ी अपण निसाणी।

ओ मी छू पहाड़ी, म्यारी बोली पहाड़ी,

ओ सब भुलीगी पहाड़ी अपण निसाणी।



सब न्हैगी परदेस और भुलगी अपण भेस,

ओ दाज्यू को थामल यो संस्कृति अपण पहाड़ी।



मातृभाषा यो छ हमरी पछाणा

ओ दाज्यू को येकै बचाला अपण पहाड़ी।



ओ झोड़ा-चांचरी और जागर-न्यौली,

और ढोल-दमाऊँ की थापा अपण पहाड़ी।



यो देवूं की भाषा, यो छ देवभूमि,

ओ दाज्यू मौ जस मिठ छ यो अपण पहाड़ी।



ओ ईजा-बाबू और आमा-बूबू,

ओ भै-भुली ना भूलिया हमर निसाणी।



ओ काफल-बुरांस और हिसालू-घिंगारू,

ओ और भट-घौत स्वाद अपण पहाड़ी।



अब नी शर्माओ और खूब बुलाओ,

न तो मिट जाली पहाड़ी अपण निसाणी।



आओ सब मिलि बेर, एक कसम खाऊँ आज,

ओ अमर रखूंला यो भाषा अपण पहाड़ी।

-सौरभ जोशी

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एक घंटा पहले