ओ मी छू पहाड़ी, म्यारी बोली पहाड़ी,
ओ सब भुलीगी पहाड़ी अपण निसाणी।
सब न्हैगी परदेस और भुलगी अपण भेस,
ओ दाज्यू को थामल यो संस्कृति अपण पहाड़ी।
मातृभाषा यो छ हमरी पछाणा
ओ दाज्यू को येकै बचाला अपण पहाड़ी।
ओ झोड़ा-चांचरी और जागर-न्यौली,
और ढोल-दमाऊँ की थापा अपण पहाड़ी।
यो देवूं की भाषा, यो छ देवभूमि,
ओ दाज्यू मौ जस मिठ छ यो अपण पहाड़ी।
ओ ईजा-बाबू और आमा-बूबू,
ओ भै-भुली ना भूलिया हमर निसाणी।
ओ काफल-बुरांस और हिसालू-घिंगारू,
ओ और भट-घौत स्वाद अपण पहाड़ी।
अब नी शर्माओ और खूब बुलाओ,
न तो मिट जाली पहाड़ी अपण निसाणी।
आओ सब मिलि बेर, एक कसम खाऊँ आज,
ओ अमर रखूंला यो भाषा अपण पहाड़ी।
-सौरभ जोशी
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एक घंटा पहले
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