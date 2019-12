{"_id":"5de1ea348ebc3e54b121a4f0","slug":"sarita-verma-prabhat","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0924","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

PRABHATMITTI KO LSONADHTA BACHAPNANUTHI YAD , KHATTA MITHA SWAD BACHAPNLADTA JHAGTA BACHAPNMA KA PYARA PITA KA DULARA BACHAPNCHAHAKTA MEHAKTA BACHAPNSONDHI SI KHUSABU SABACHAPNTUTLATI AWAJ BACHAPNSAWAN KE JHULO SA BACHAPNBHOLI MUSKAN SA BACHAPNBARISH ME NAHATA BACHAPNJOR JOR CHILLATA SA BACHAPNGHAR ME KOHRAM SE HUDANG MACHATA SA PACHAPNKAHANIYO SE SRABOR BACHAPNITHALATA KALIYO SA BACHAPNMUHALLE ME DORTA SA BACHAPNSABASE BEGANA KHUD SE ANAJANA BACHAPNCHILCHILATI DHUP ME NAHATA SA PACHAPNAWARO KI TOLI KEHLATA SA BACHAPNRATO KO BICH BICH ME JAGATA YO BACHAPNSACHI ARADHANA SA BACHAPNCHINTAYO SE MUKT YO BACHAPNMANMANA ANJANA BACHAPNSUBAH KI LALIMA SA BACHAPNANUTHI SINGAR SA BACHAPNPAPA SE PESE MANGTA SA BACHAPNMMATA KI GODI MAI LORIYA SUNTA SA BACHAPNKIU NHI ATA DUBARA MERA SA BACHAPN