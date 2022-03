हमें आपसे कितनी मुहब्बत है जी....

हमें आपसे कितनी मुहब्बत है जी

यह आपको बताएं कैसे



हमें आपके बिन इक पल भी जीना मुश्किल लगता है जी

आपसे कुछ समय की दूरी भी मिटाएं कैसे ,



हमें सदैव ही आपके संग रहना है जी

अब हर वक्त आपके ख्वाबों में आएं कैसे ,



हमें आपकी बातें प्रेम गीत लगती हैं जी

अब हर क्षण आप हमें यह संगीत सुनाएं कैसे ,



हम पूर्ण रूप से आपके प्रेम रंग में रंग गए हैं जी

अब आपको यह रंग हम दिखाएं कैसे ,



हमें आपका ख्याल हर क्षण रखना है जी

अब आपके पास इस वक्त आएं कैसे ,



हम आपको "जान" कहते हैं जी

इस नाम से आपको बुलाएं कैसे ,



हमें आपसे मिलने के बाद नींद नहीं आती जी

इसके लिए आपको दोषी ठहराएं कैसे ,



हम मम्मी से आपके बचपन की शरारतें पूछेंगे जी

पर आपके बारे में पूछने की हिम्मत दिखाएं कैसे ,



हमारे जज़्बात छिपाए नहीं छिपते हैं जी

हृदय में उठते प्यारे एहसासों को छिपाएं कैसे ,



हमें आपके बारे में बहुत कुछ लिखना है जी

यहीं पर पूर्ण विराम लगाएं कैसे !!

हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।









This poetry is dedicated to my loving hubby!

1 hour ago