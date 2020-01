हमें उस दिन से जीना आ गया

{"_id":"5e2a89ff8ebc3e4b1f3568cf","slug":"sargik-sharma-hume-us-din-s-jeena-aagya","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u092e\u0947\u0902 \u0909\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u0947 \u091c\u0940\u0928\u093e \u0906 \u0917\u092f\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

akele sari ratein jaag jaag krsubah vaqt p uthna aagyaapni zarorton ko piche rkhkrapnon k liye daudna aagyazindagi k hr ik kathinaiyon mchupchap hasna to hume aagyalekin maa k hr us sawal kais zuban ko jhooth bolna bhi aagyapg pr chlte chlte jb jb hum girekehne k liye to hr koi aage aagyapr jb marhram jakhm p lgato apnon aur gairon ka fark smjh aagyabn gye jb kisi k pair ka kantatb s akela chlna aagyathokren khayi humne din k ujalon mab to andheron m bhi chlna aagyaruke nhi hum kisi k rokne prswaad jeetne ka hume aaagyachodi pravah duniyadari ki jb shume us din s jeena aagya