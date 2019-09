ऐ वक्त थोड़ा थम जा

{"_id":"5d80f1208ebc3e017b4beec9","slug":"santosh-kumar-ye-wakt-thoda-tham-jaa","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0910 \u0935\u0915\u094d\u0924 \u0925\u094b\u0921\u093c\u093e \u0925\u092e \u091c\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Ye wakt thoda tham ja,ahista ahistachal.Tera koi intjar kar raha hai,To koi tere intjar may hai,Koi tere is pal ko jhum raha hai,To koi tere Jane ka intja kar raha hai.Ye wakt thoda tham ja, ahista ahista chal.Tu bhi use mahsus kar jo tmhari diwani hai.Garmi tadpti rahti hai, thandi apne baho May sametna chahti hai,aur barsat tere Sang bhigna chahti hai.Ye wakt thoda tham ja ahista ahista chal.Tu hai ek raj sa, tujh may kai rang,Hai kal aane ka, kisi ko dar, to hai kal aane ka,Kisi ko khusi, ye sab apne apne karmo ka phal hai.Ye wakt thoda tham ja ahista ahista chal.Koi kahta hai, ye mera wakt hai,to koi kahta hai mera wakt aayega, wo nadan hai, anjan hai tugh se.Pal pal dekha hun main, tere badalte rang,Ek wakt may raja banaye, ek wakt may rang.Ye wakt thoda tham ja ahista ahista chal.