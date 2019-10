{"_id":"5d927c808ebc3e016308f2e1","slug":"santosh-kumar-do-pal-ka-main-sayar","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u094b \u092a\u0932 \u0915\u093e \u092e\u0948\u0902 \u0936\u093e\u092f\u0930","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Wo lamha chod aaya main,Jo do aakhne chhup chhup ke dekh rahi thi mughe,mere aakhen bhi sarat ki,unke do neno ko chedne ke liye,Hum to chichore hai ishq may dub rahe the,unke ek smile ne kayamt ki hai,mere rat ke nind udane ke liye.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए