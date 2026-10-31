बस उसे जीने का हुनर सीख लेना चाहिए।

ज़िंदगी के हर एक पल को जी लेना चाहिए,

क्या पता, ये पल कल रहे न रहे।

हर एक पल अनमोल है,

इसे महसूस करके तो देखो,

इसे अपनी आत्मा में उतारकर तो देखो।

ऐसा लगेगा, जैसे मन के आँगन में

कोई सुंदर फूल खिल उठा हो।

हर एक पल कुछ कह रहा है,

तुम इसकी आवाज़ सुनकर तो देखो।

कहीं ऐसा न हो कि तुम

इसे जीने से ही वंचित रह जाओ।

आने वाली अगली साँस का भी

किसी को कोई भरोसा नहीं,

फिर भी इंसान जाने क्यों

ज़िंदगी की हकीकत से बेखबर है।

कल की चिंता में आज को मत खोना,

हर लम्हे को खुलकर जीना सीखो।

क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ साँस लेने का नाम नहीं,

हर साँस को महसूस करने का नाम है।

हर पल में एक ज़िंदगी छिपी है,

बस उसे जीने का हुनर सीख लेना चाहिए।

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एक घंटा पहले