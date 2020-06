अनोखी कल्पना

{"_id":"5ebd30988ebc3e909d5b7a98","slug":"sanjeev-kumar-anokhi-kalpana","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u094b\u0916\u0940 \u0915\u0932\u094d\u092a\u0928\u093e","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Uff ye teri tirchi nigahen, jaise katl hi kr dengi,khali pade is dil ke sagar ko bhar dengi,uff ye hoto ki lali jaise ghayal kr degi,jaise hamare pyar ko ajar amar kr degi...uff ye teri sinduri mang is bat ki gabahi degi,tere mere n milane ki ye safayi degi,uff ye teri kali julfen naagin si lagti hain,kuch pal bitaye ham chaao me inki ye dhadkan kehti hai..uff ye tere ye kahan ke kundal aise chamak rahe hain,Jaise mere milne ko sabse jyada taras rahe hain,uff tere ye hath ki chudi aise chanak rahi hain,jaise mano dhadkan banke dil me dhadak rahi hain...uff teri ye pyari saadi tujhe kitni janch rahi hai...upar se niche tak lekar tu apsara lag rahi hai..