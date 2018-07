{"_id":"5b46eff44f1c1b10278b5db0","slug":"sandeep-singh-dad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0921\u0948\u0921... ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

आपको देखता हूँ SAD, तो मैं भी हो जाता हूँ SAD,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.आपने हमे चलना सिखाया, आपने हमे संभलना सिखाया,जब हम ठोकर खाकर गिरते थे,तो आप होते थे SAD,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.आपकी डाँट सुनकर हम बड़े हुए, आप ही मारते थे हमें पर होते थे बाद में SAD,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.आप को देकता हूँ तो भगवान कुछ छोटा नज़र आता हैं,BUT फिर भी सब कहते है मुझे MAD,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.आप थे हमारे पहले हीरो,EXAM में आते थे नंबर जीरो,हम और आप दोनों होते थे SAD,BUT I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.आप हमारी ज़रूरत है, आप हमारी विरासत हैं,हमारे अंदर आप ही का तो खून है RED,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.चाहे कोई दौर आये आप हमारे लिए नहीं हो सकते LAST,जैसे A B C D में होता है Z,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.आपने हमें चॉकलेट दिलाई, आपने हमें आइसक्रीम खिलाई,हम भी देंगे आपको पकवान, चाहे खुद को न मिले BREAD,I LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.हमें न आये PYTHAGORAS THEOREM,लेकिन दुआ रहेगी खुदा से आपकी जिंदगी में हो जाये हमारी जिंदगी ADDI LOVE YOU DAD, I’M NOT SO BAD.चाहे आप कितना भी डांटे OR IN ANGER WHATEVER YOU SAID,BUT I KNOW YOU LOVE ME DADYOU KNOW I'M NOT SO BAD.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए